У зірковій компанії: українець Маліновський потрапив у збірну тижня Серії А
21 березня український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський видав шикарний матч в чемпіонаті Італії. Руслан забив гол і зробив результативну передачу в матчі з Вероною.
Джерело:WhoScored
Феєричний матч хавбека Аталанти не зміг не відзначити портал WhoScored, який за підсумками туру опублікував символічну команду тижня чемпіонату Італії.
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Портал оцінив гру українця в 8,6 бала. Це вище, ніж у Златана Ібрагімовича, який склав компанію українцеві в команді тижні.
Команда тижня у Серії А
Всього в Серії А з початку сезону Руслан Маліновський встиг провести 13 матчів, відзначившись у них трьома голами і чотирма гольовими передачами.
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