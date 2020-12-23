Звездный защитник Атлетико и сборной Англии Киран Триппьер получил строгую дисквалификацию. Футболист был признан виновным в нарушении правил о ставках.

Футболиста дисквалифицировали на 10 недель и оштрафовать на 70 тысяч фунтов. Об этом сообщает BBC.

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В чем виноват Триппьер

В мае 2020 года футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения в адрес футболиста.

Сообщалось, что Триппьер нарушил правила о ставках. В частности, обвинения касались предполагаемых ставок в связи с его переходом в 21,7 миллиона фунтов стерлингов из Тоттенхэма в Атлетико в июле 2019 года.

30-летний Киран не признавал вину.

Триппьер – не первый

Киран – не первый футболист, получивший подобное наказание. Правило о ставках ранее нарушил английский нападающий Даниэль Старридж.

Он распространил информацию, что позволило его брату сделать ставку на переход игрока в Севилью в январе 2018 года.

Старриджа за это отстранили от футбола на четыре месяца и оштрафовали на 150 тысяч фунтов.