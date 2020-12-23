Звездного футболиста Атлетико дисквалифицировали на длительный срок из-за ставки
Звездный защитник Атлетико и сборной Англии Киран Триппьер получил строгую дисквалификацию. Футболист был признан виновным в нарушении правил о ставках.
Футболиста дисквалифицировали на 10 недель и оштрафовать на 70 тысяч фунтов. Об этом сообщает BBC.
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В чем виноват Триппьер
В мае 2020 года футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения в адрес футболиста.
Сообщалось, что Триппьер нарушил правила о ставках. В частности, обвинения касались предполагаемых ставок в связи с его переходом в 21,7 миллиона фунтов стерлингов из Тоттенхэма в Атлетико в июле 2019 года.
30-летний Киран не признавал вину.
Триппьер – не первый
Киран – не первый футболист, получивший подобное наказание. Правило о ставках ранее нарушил английский нападающий Даниэль Старридж.
Он распространил информацию, что позволило его брату сделать ставку на переход игрока в Севилью в январе 2018 года.
Старриджа за это отстранили от футбола на четыре месяца и оштрафовали на 150 тысяч фунтов.
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