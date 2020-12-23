Зірковий захисник Атлетіко та збірної Англії Кіран Тріпп'є отримав сувору дискваліфікацію. Футболіст був визнаний винним у порушенні правил про ставки.

Футболіста дискваліфікували на 10 тижнів і оштрафувати на 70 тисяч фунтів. Про це повідомляє BBC.

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У чому винен Тріпп'є

У травні 2020 року футбольна асоціація Англії (FA) висунула звинувачення на адресу футболіста.

Повідомлялося, що Тріпп'є порушив правила про ставки. Зокрема, звинувачення стосувалися передбачуваних ставок у зв'язку з його переходом за 21,7 мільйона фунтів стерлінгів з Тоттенхема в Атлетіко в липні 2019 року.

30-річний Кіран не визнавав провину.

Тріпп'є – не перший

Кіран – не перший футболіст, який отримав подібне покарання. Правило про ставки раніше порушив англійський нападник Даніель Старрідж.

Він поширив інформацію, що дозволило його братові зробити ставку на перехід гравця у Севілью у січні 2018 року.

Старріджа за це усунули від футболу на чотири місяці і оштрафували на 150 тисяч фунтів.