Украинская пловчиха Дарья Зевина решила вернуться в спорт после годичного перерыва. Спортсменка хочет выступить на Олимпиаде в Токио, но пока неизвестно, состоятся ли соревнования вообще .

Об этом рассказала сама спортсменка в интервью "Провокатору".

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Возвращение ради Олимпиады

25-летняя спортсменка почти год провела без тренировок. Теперь девушка готова активно тренироваться, чтобы наверстать упущенное. Единственной причиной возвращения в спорт стали Олимпийские игры в Токио.

По словам Зевиной, она хочет достичь высоких результатов. Но пандемия коронавируса немного внесла коррективы в ее график.

Цели остаются, хотя сейчас никто не знает, состоится ли Олимпиада вообще, а еще 4 года тренироваться я вряд ли буду,

– отметила Дарья.

Добавим, что более половины жителей Токио высказались против проведения в столице Японии Олимпийских игр, которые раньше из-за пандемии коронавируса перенесли с 2020-го на 2021 год.

Оргкомитет Олимпиады в Токио допускает вариант с отменой соревнований. Если же Олимпийские игры все же состоятся, то организаторы турнира будут рассматривать различные варианты по допуску болельщиков на трибуны.

Одним из условий может быть обязательное тестирование на коронавирус для зрителей, сокращение количества болельщиков, ограничения перемещений спортсменов за пределами олимпийской деревни.

Достижения Дарьи Зевиной: главное