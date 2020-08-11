Українська плавчиня Дарина Зевіна вирішила повернутись у спорт після 1-річної перерви. Спортсменка хоче виступити на Олімпіаді у Токіо, але наразі невідомо, чи взагалі відбудуться змагання.

Про це розповіла сама спортсменка в інтерв'ю "Провокатору".

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Повернення заради Олімпіади

25-річна спортсменка майже рік провела без тренувань. Тепер дівчина готова активно тренуватись, щоб надолужити згаяне. Єдиною причиною повернення у спорт стали Олімпійські ігри у Токіо.

За словами Зевіної, вона хоче досягти високих результатів. Але пандемія коронавірусу трохи внесла корективи у її графік.

Цілі залишаються, хоча зараз ніхто не знає, чи відбудеться Олімпіада взагалі, а ще 4 роки тренуватися я навряд буду,

– зазначила Дарина.

Додамо, що понад половина жителів Токіо висловилися проти проведення в столиці Японії Олімпійських ігор, які раніше через пандемію коронавірусу перенесли з 2020-го на 2021 рік.

Оргкомітет Олімпіади в Токіо допускає варіант зі скасуванням змагань. Якщо ж Олімпійські ігри таки відбудуться, то організатори турніру розглядатимуть різні варіанти щодо допуску вболівальників на трибуни.

Однією з умов може бути обов'язкове тестування на коронавірус для глядачів, скорочення кількості уболівальників, обмеження переміщень спортсменів за межами олімпійського селища.

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