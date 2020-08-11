Зіркова плавчиня Зевіна повернулась у спорт заради Олімпіади: плани спортсменки
Українська плавчиня Дарина Зевіна вирішила повернутись у спорт після 1-річної перерви. Спортсменка хоче виступити на Олімпіаді у Токіо, але наразі невідомо, чи взагалі відбудуться змагання.
Про це розповіла сама спортсменка в інтерв'ю "Провокатору".
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Повернення заради Олімпіади
25-річна спортсменка майже рік провела без тренувань. Тепер дівчина готова активно тренуватись, щоб надолужити згаяне. Єдиною причиною повернення у спорт стали Олімпійські ігри у Токіо.
За словами Зевіної, вона хоче досягти високих результатів. Але пандемія коронавірусу трохи внесла корективи у її графік.
Цілі залишаються, хоча зараз ніхто не знає, чи відбудеться Олімпіада взагалі, а ще 4 роки тренуватися я навряд буду,
– зазначила Дарина.
Додамо, що понад половина жителів Токіо висловилися проти проведення в столиці Японії Олімпійських ігор, які раніше через пандемію коронавірусу перенесли з 2020-го на 2021 рік.
Оргкомітет Олімпіади в Токіо допускає варіант зі скасуванням змагань. Якщо ж Олімпійські ігри таки відбудуться, то організатори турніру розглядатимуть різні варіанти щодо допуску вболівальників на трибуни.
Однією з умов може бути обов'язкове тестування на коронавірус для глядачів, скорочення кількості уболівальників, обмеження переміщень спортсменів за межами олімпійського селища.
Досягнення Дарини Зевіної: головне
- Зевіна – триразова чемпіонка Європи з плавання серед юніорів. Також тричі здобула срібло змагань.
- У 2011 році у Лімі додала у свій актив нагороди найвищого ґатунку.
- На Універсіаді у 2013 році на дистанції 200 метрів здобула срібло турніру.
- Дівчина є п'ятиразовою чемпіонкою Європи з плавання на дистанціях 100 та 200 метрів на спині. Також здобувала срібло та бронзу змагань.
- Один раз підіймалась на найвищу сходинку п'єдесталу на чемпіонаті світу, який відбувався у Стамбулі ще у 2012 році.