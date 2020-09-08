Звезда сборной Италии дважды за год разорвал "кресты": футболиста ждет операция
Футболист сборной Италии и "Ромы" Николо Дзаньоло снова попал в лазарет. Игрок получил травму в матче Лиги наций, в котором Италия встречалась с Нидерландами.
Дзаньоло получил травму в конце тайма и вынужденно покинул поле, пишет 24 канал. После игры появилась информация, что в Николо разрыв передней крестообразной связки.
Смотрите также: Италия победила сборную Нидерландов, которая будет соперником Украины на Евро-2020
Во вторник, 8 сентября, "Рома" сообщила подробности о травме Дзаньоло.
Римский клуб сообщил, что 21-летний игрок прошел МРТ. Обследование показало, что у него разрыв передней крестообразной связки левого колена.
Футболисту понадобится операция, которая состоится 9 сентября.
Для Дзаньоло это вторая травма аналогичного типа в 2020 году. В январе Николо повредил правое колено в матче с "Ювентусом" и вернулся только в мае.
За это время Николо выходил на поле в восьми матчах "Ромы", но не сыграл ни одного полного поединка.
Что известно о Дзаньоло?
Футболист является воспитанником клубов "Фиорентина" и "Виртус Энтелла". В сезоне 2017/2018 был в "Интере", но не провел за миланцев ни одной игры. В 2018 году Николо стал игроком "Ромы".