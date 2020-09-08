Футболист сборной Италии и "Ромы" Николо Дзаньоло снова попал в лазарет. Игрок получил травму в матче Лиги наций, в котором Италия встречалась с Нидерландами.

Дзаньоло получил травму в конце тайма и вынужденно покинул поле, пишет 24 канал. После игры появилась информация, что в Николо разрыв передней крестообразной связки.

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Во вторник, 8 сентября, "Рома" сообщила подробности о травме Дзаньоло.

Римский клуб сообщил, что 21-летний игрок прошел МРТ. Обследование показало, что у него разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Nicolò Zaniolo è stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart.



L’iniziale sospetto diagnostico è stato confermato: il calciatore ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e domani verrà sottoposto a intervento chirurgico pic.twitter.com/5K22bwRHKw — AS Roma (@OfficialASRoma) September 8, 2020

Футболисту понадобится операция, которая состоится 9 сентября.

Для Дзаньоло это вторая травма аналогичного типа в 2020 году. В январе Николо повредил правое колено в матче с "Ювентусом" и вернулся только в мае.

За это время Николо выходил на поле в восьми матчах "Ромы", но не сыграл ни одного полного поединка.