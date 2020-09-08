Футболіст збірної Італії та "Роми" Ніколо Дзаньоло знову потрапив у лазарет. Гравець травмувався у матчі Ліги націй, в якому Італія зустрічалася з Нідерландами.

Дзаньоло зазнав травми наприкінці тайму і вимушено покинув поле, пише 24 канал. Після гри з'явилася інформація, що в Ніколо розрив передньої хрестоподібної зв'язки.

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У вівторок, 8-го вересня, "Рома" повідомила подробиці про травму Дзаньоло.

Римский клуб повідомив, що 21-річний гравець пройшов МРТ. Обстеження показало, що у нього розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

Nicolò Zaniolo è stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart.



L’iniziale sospetto diagnostico è stato confermato: il calciatore ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e domani verrà sottoposto a intervento chirurgico pic.twitter.com/5K22bwRHKw — AS Roma (@OfficialASRoma) September 8, 2020

Футболістові знадобиться операція, яка відбудеться 9-го вересня.

Для Дзаньоло це друга травма аналогічного типу за 2020 рік. У січні Ніколо пошкодив праве коліно у матчі з "Ювентусом" і повернувся тільки у травні.

За цей час Ніколо виходив на поле у восьми матчах "Роми", але не відіграв жодного повного поєдинку.