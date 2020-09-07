У французькому футбольному клубі ПСЖ черговий випадок зараження COVID-19. Позитивний тест на коронавірус здав найдорожчий футболіст світу Кіліан Мбапе.

Кіліан Мбаппе здав позитивний тест на коронавірус і пропустить матч збірної Франції у Лізі націй проти Хорватії, інформує BBC. Гра відбудеться 8-го вересня.

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Мбаппе здав позитивний тест 7-го вересня. Після результату він був виведений з табору збірної Франції і повернувся додому.

У Федерації футболу Франції повідомили, що Мбаппе пройшов тестування перед тим, як приєднався до національної команди. Його тест був негативним.

Що відомо про Мбаппе? 21-річний Кіліан у 2018 році став чемпіоном світу у складі збірної Франції. Він також віцечемпіон Європи та фіналіст Ліги чемпіонів 2020 року. Мбаппе – найдорожчий футболіст світу. Його вартість складає 180 мільйонів євро.

Спалах COVID-19 у ПСЖ

Окрім Мбаппе, коронавірус виявлений ще у декількох зірок французького ПСЖ.

Зокрема, позитивні тести здали Неймар, Мауро Ікарді, Анхель Ді Марія, Леандро Паредес та ще два гравців, імена яких не називалися.

Через це проведення матчу парижан з "Лансом" у чемпіонаті Франції, який має відбутися 10 вересня, може не відбутися.

ПСЖ досі не стартував у новому сезоні Ліги 1.