24 января в Киеве на катке под открытым небом возле Офиса Президента Украины в зимнем городке "Николай принимает друзей" звезда НХЛ Сергей Варламов и трехкратный чемпион Украины Олег Полковников провели тренировку с юными хоккеистами.

Источник: официальный сайт УХЛ

В первой в 2021 году тренировке опытные хоккеисты провели мастер-класс для юных представителей ДЮСШ "Крижинка". В ходе тренировки юные спортсмены не только смогли улучшить свои навыки катания на коньках и владения клюшкой, но и узнали секреты профессионалов своего дела.

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Тренировка юных хоккеистов / фото УХЛ

"Уже который год подряд мы проводим такие тренировки и здорово, что 2021 год мы начинаем с мастер-класса именно на катке под открытым небом. Это продлевает атмосферу праздников и дарит массу положительных эмоций. Я думаю, что лучше показывать, чем много рассказывать. Дети пришли сюда покататься и попробовать как это, а мы им в этом помогли. Это отличная мотивация для будущего поколения работать и стремиться. А наша задача – помогать в этом стремлении нашему подрастающему хоккейному поколению", – рассказал Сергей Варламов.

Юные хоккеисты улучшили навыки владения клюшкой и шайбой, узнали секреты техники и мастерства, а также получили массу положительных эмоций под чутким руководством одних из лучших украинских игроков.