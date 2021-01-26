24 січня в Києві на ковзанці просто неба біля Офісу Президента України в зимовому містечку "Миколай приймає друзів" зірка НХЛ Сергій Варламов та триразовий чемпіон України Олег Полковников провели тренування з юними хокеїстами.

Джерело: офіційний сайт УХЛ

У першому у 2021 році тренуванні досвідчені хокеїсти провели майстер-клас для юних представників ДЮСШ "Крижинка". В ході тренування юні спортсмени не тільки змогли поліпшити свої навички катання на ковзанах і володіння ключкою, але і дізналися секрети професіоналів своєї справи.

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Тренування юних хокеїстів / фото УХЛ

"Уже котрий рік поспіль ми проводимо такі тренування і здорово, що 2021 рік ми починаємо з майстер-класу саме на ковзанці просто неба. Це продовжує атмосферу свят і дарує масу позитивних емоцій. Я думаю, що краще показувати, ніж багато розповідати. Діти прийшли сюди покататися і спробувати як це, а ми їм у цьому допомогли. Це відмінна мотивація для майбутнього покоління працювати та прагнути. А наше завдання – допомагати в цьому прагненні нашому підростаючому хокейному поколінню", – розповів Сергій Варламов.

Юні хокеїсти поліпшили навички володіння ключкою і шайбою, дізналися секрети техніки та майстерності, а також отримали масу позитивних емоцій під чуйним керівництвом одних з кращих українських гравців.