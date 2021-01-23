Российские хоккеисты в очередной раз показали свою жестокость. На этот раз в матчах молодежных команд. Игра между Омскими Ястребами и Кузнецкими Медведями чуть не закончилась трагедией.

В конце встречи произошла стычка между защитником хозяев Тимофеем Давыдовым и нападающим гостей Демидом Паничкиным. Закончилось все тем, что оба хоккеиста оказались на льду. Во время падения Паничкин ударился головой об лед и потерял сознание. И тогда Давыдов взял и еще раз ударил головой об лед соперника, который уже был без сознания.

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Паничкина со льда забирали врачи. Его сразу же отправили в больницу. Там у него диагностировали черепно-мозговую травму.

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Давыдова же сначала удалили до конца матча. Уже впоследствии его дисквалифицировали на четыре матча, а также оштрафовали.

Омские ястребы и Кузнецкие медведи должны были между собой сыграть следующий матч 23 января. Но гости отказались выходить на игру. Главный тренер команды это объяснил тем, что его хоккеисты находятся в шоковом состоянии после случившегося накануне. Но на российских чиновников это мало повлияло. И они засчитали команде техническое поражение.