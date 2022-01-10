Звезда Ювентуса больше не сыграет в этом сезоне

Футболист сборной Италии и Ювентуса Федерико Кьеза больше не сыграет в нынешнем сезоне. У игрока серьезная травма, из-за которой он не сможет вернуться на футбольное поле в ближайшее время.

Кьеза порвал крестообразную связку

Федерико Кьеза не смог закончить матч 21-го тура Серии А против Ромы (3:4). Он покинул поле в середине первого тайма, ведь получил повреждение.

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24-летний игрок сборной Италии вынужден был покинуть поле в сопровождении медиков. После игры Кьеза тоже не мог сам передвигаться.

Федерико покинул стадион на электрокаре.

Кьеза покидает стадион / Фото с твиттера Aurelio Capaldi

Кьеза прошел медосмотр и Ювентус сообщает, что игрок повредил переднюю крестообразную связку. В ближайшие дни Федерико потребуется операция.

По информации Tuttosport, Кьеза не поможет Ювентусу в этом сезоне. Также он не сыграет за Италию в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022, где итальянцы в полуфинале встретятся с Северной Македонией.

В сезоне-2021/2022 Федерико сыграл в 18 матчах за "Ювентус". На его счету 4 гола и столько же результативных передач.