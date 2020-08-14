Полузащитник "Челси" Росс Баркли полетел в отпуск после проигрышного поединка против "Баварии". Там футболист попал в неприятный инцидент.

После матча все игроки лондонцев решили немного разрядиться и отдохнуть перед стартом нового сезона в английском чемпионате. Баркли был замечен на отдыхе в Греции, но в нетрезвом состоянии, сообщает Daily Mail.

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Неприятный инцидент

Похоже, англичанин шумно отпраздновал вечеринку, с которой возвращался поздно ночью. Росс не мог стоять на ногах и опирался на плечи своих друзей. Это все засняли объективы фотокамер, фотографии разлетелись в соцсетях.

Добавим, что это не первый такой случай с участием Баркли. Прошлой осенью он попал в скандал с таксистом в Лондоне. Тогда игрок тоже ярко отпраздновал местную вечеринку и решил добраться домой на такси. В транспорте Росс рассыпал чипсы, водитель попросил футболиста оплатить химчистку салона, на что услышал отказ от Баркли из-за того, что футболист якобы не имел наличных.

Тогда таксист вызвал полицию, и те вместе с футболистом пошли в банкомат, чтобы тот снял деньги с карты и таки заплатил штраф.

В прошлом сезоне хавбек отыграл 30 матчей, забил 4 гола. Его команда заняла четвертое место по итогам чемпионата Англии.



Нетрезвый Росс Баркли / Daily Mail