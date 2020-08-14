Півзахисник "Челсі" Росс Барклі полетів у відпуску після програшного поєдинку проти "Баварії". Там футболіст потрапив у неприємний інцидент.

Після матч усі гравці лондонців вирішили трохи розрядитись та відпочити перед стартом нового сезону в англійському чемпіонаті. Барклі був помічний на відпочинку у Греції, але у нетверезому стані, повідомляє Daily Mail.

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Неприємний інцидент

Схоже, англієць гучно відсвяткував вечірку з якої повертався пізно вночі. Росс не міг стояти на ногах та опирався на плечі своїх друзів. Це все зазняли об'єктиви фотокамер, світлини розлетілись у соцмережах.

Додамо, що це не перший такий випадок за участю Барклі. Минулої осені він потрапив у скандал із таксистом у Лондоні. Тоді гравець також яскраво відсвяткував місцеву вечірку та вирішив дібратись додому на таксі. У транспорті Росс розсипав чипси, водій попросив футболіста оплатити хімчистку салону на що почув відмову від Барклі через те, що футболіст начебто не мав готівки.

Тоді таксист викликав поліцію, і ті разом із футболістом пішли у банкомат, щоб той зняв гроші з картки та таки заплатив штраф.

У минулому сезоні хавбек відіграв 30 матчів, забив 4 голи. Його команда посіла четверте місце за підсумками чемпіонату Англії.



Нетверезий Росс Барклі / Daily Mail