В российском футбольном клубе "Сахалинец" решили подтвердить мнение о том, что по улицам российских городов гуляют медведи. Одного из таких "привели" в раздевалку клуба.

На страницах в социальных сетях клуба опубликовали видео, как в раздевалку привели медведя. Однако животное оказалось дрессированным и в наморднике.

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Однако появление такого хищника несколько напугало футболистов. Кое-кто из них начал прятаться за партнеров, в другие комнаты. А когда медведь выскочил на стол, игроки разбежались.

Но уже позже, когда стало понятно, что медведь не причинит им вреда, футболисты начали его даже гладить.

Редакция Спорт24 считает, что такое обращение с животным является жестоким. Мы осуждаем любое использование животных в развлекательных целях, а также содержание хищников в неволе.