В раздевалку российской команды привели медведя: видео реакции футболистов
В российском футбольном клубе "Сахалинец" решили подтвердить мнение о том, что по улицам российских городов гуляют медведи. Одного из таких "привели" в раздевалку клуба.
На страницах в социальных сетях клуба опубликовали видео, как в раздевалку привели медведя. Однако животное оказалось дрессированным и в наморднике.
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Однако появление такого хищника несколько напугало футболистов. Кое-кто из них начал прятаться за партнеров, в другие комнаты. А когда медведь выскочил на стол, игроки разбежались.
Но уже позже, когда стало понятно, что медведь не причинит им вреда, футболисты начали его даже гладить.