33-летний футболист "Барселоны" Артуро Видаль в отпуске перед матчем в Лиге чемпионов попал в скандал. Чилиец оскорблял фанатов и вел себя слишком странно.

Футболист решил выйти в прямой эфир в своем Instagram. Однако, болельщикам поведение Видаля показалась ненормальным. Он оскорблял фолловеров и был явно нетрезв.

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Отпуск чилийца

Похоже, чилиец решил оторваться по полной в коротком отпуске перед матчами Лиги чемпионов.

Видео из прямого эфира игрока быстро взорвало все соцсети. В "Барселоне" пока никаким образом не комментируют данный инцидент.

Y cuando de repente Arturo Vidal comienza a transmitir en vivo... ‍♀️ pic.twitter.com/TBhWryT7dA — Tam (@TamRam92) July 27, 2020

Видаль включен в список футболистов, которые в ближайшее трансферное окно покинут клуб.

Добавим, что чилиец выступает в "Барселоне" с 2018 года, куда перешел из мюнхенской "Баварии". Каталонцы уже предложили лондонскому "Арсеналу" обменять Маттео на Филиппе Коутиньо, но получили отказ. В новый вариант соглашения каталонский клуб включил Ивана Ракитича и того же Артуро Видаля.