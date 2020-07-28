Звезда "Барселоны" Видаль попал в громкий скандал в нетрезвом виде: видео
33-летний футболист "Барселоны" Артуро Видаль в отпуске перед матчем в Лиге чемпионов попал в скандал. Чилиец оскорблял фанатов и вел себя слишком странно.
Футболист решил выйти в прямой эфир в своем Instagram. Однако, болельщикам поведение Видаля показалась ненормальным. Он оскорблял фолловеров и был явно нетрезв.
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Отпуск чилийца
Похоже, чилиец решил оторваться по полной в коротком отпуске перед матчами Лиги чемпионов.
Видео из прямого эфира игрока быстро взорвало все соцсети. В "Барселоне" пока никаким образом не комментируют данный инцидент.
Видаль включен в список футболистов, которые в ближайшее трансферное окно покинут клуб.
Добавим, что чилиец выступает в "Барселоне" с 2018 года, куда перешел из мюнхенской "Баварии". Каталонцы уже предложили лондонскому "Арсеналу" обменять Маттео на Филиппе Коутиньо, но получили отказ. В новый вариант соглашения каталонский клуб включил Ивана Ракитича и того же Артуро Видаля.