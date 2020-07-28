33- річний футболіст "Барселони" Артуро Відаль у відпустці перед матчем у Лізі чемпіонів потрапив у скандал. Чилієць ображав фанатів та поводив себе надто дивно.

Футболіст вирішив вийти у прямий ефір у своєму Instagram. Проте, вболівальникам поведінка Відаля здалась ненормальною. Він ображав фоловерів та був явно нетверезим.

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Відпустка чилійця

Схоже, чилієць вирішив відірватись по повній у короткій відпустці перед матчами Ліги чемпіонів. Відео з прямого ефіру гравця швидко підірвав усі соцмережі. У "Барселоні" поки жодних чином не коментують даний інцидент.

Y cuando de repente Arturo Vidal comienza a transmitir en vivo... ‍♀️ pic.twitter.com/TBhWryT7dA — Tam (@TamRam92) July 27, 2020

Відаль включений у список футболістів, які в найближче трансферне вікно покинуть клуб.

Додамо, що чилієць виступає в "Барселоні" із 2018 року, куди перейшов із мюнхенської "Баварії". Каталонці вже запропонувала лондонському "Арсеналу" обміняти Маттео на Філіппе Коутіньйо, але отримали відмову. У новий варіант угоди каталонський клуб включив Івана Ракітіча і того ж Артуро Відаля.