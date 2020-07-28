Зірка "Барселони" Відаль потрапив у гучний скандал у нетверезому вигляді: відео
33- річний футболіст "Барселони" Артуро Відаль у відпустці перед матчем у Лізі чемпіонів потрапив у скандал. Чилієць ображав фанатів та поводив себе надто дивно.
Футболіст вирішив вийти у прямий ефір у своєму Instagram. Проте, вболівальникам поведінка Відаля здалась ненормальною. Він ображав фоловерів та був явно нетверезим.
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Відпустка чилійця
Відаль включений у список футболістів, які в найближче трансферне вікно покинуть клуб.
Додамо, що чилієць виступає в "Барселоні" із 2018 року, куди перейшов із мюнхенської "Баварії". Каталонці вже запропонувала лондонському "Арсеналу" обміняти Маттео на Філіппе Коутіньйо, але отримали відмову. У новий варіант угоди каталонський клуб включив Івана Ракітіча і того ж Артуро Відаля.