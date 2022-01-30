Звезда американского футбола Том Брэди закончил карьеру, – СМИ

Известный игрок американского футбола Том Брэди принял решение завершить карьеру. Об этом информируют СМИ, хотя сам спортсмен не делал официального заявления по этому поводу.

Семикратный чемпион Супербоула покидает НФЛ

СМИ ожидают, что в ближайшее время Брэди объявит о завершении карьеры официально.

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По информации ESPN, Брэди принял соответствующее решение из-за факторов, связанных с семьей и здоровьем.

Карьера легендарного спортсмена

44-летний спортсмен считается одним из лучших игроков в истории американского футбола.

За 22 сезона в НФЛ он пять раз становился MPV Супербоула и трижды MVP регулярного сезона.

В течение 2000 – 2019 годов Брэди выступал за Нью-Ингленд Пэтриотс, после чего перешел в Тампа-Бэй Бакканирс.

В этом году клуб Брэди Бакканирс не смог выйти в финал своей конференции, уступив в плей-офф Лос-Анджелес Рэмс со счетом 27:30.