Игроки студенческой лиги по американскому футболу в США устроили массовую потасовку прямо во время игры. На поле выбежали все игроки и персонал со скамейки запасных.

Драка между игроками произошла в матче между университетскими командами BYU и Coastal Carolina, пишет 24 канал.

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В конце второго периода игроки BYU проводили атаку, но их соперникам удалось перехватить мяч. И пока все внимание было приковано к этому моменту, два игрока Coastal Carolina завалили на газон соперника. При этом сделали это довольно грубо, из-за чего в эпизод был вынужден вмешаться арбитр.

Но и это не помогло, поэтому спустя мгновение на месте происшествия уже были все игроки обеих команд, включая те, кто был на скамейке запасных. К ним присоединились и тренеры команд.

Но драчунов удалось довольно быстро успокоить. Поэтому команды продолжили игру.

Видео потасовки на матче американской студенческой лиги