"Покажем зубы": хавбек Шахтера пообещал дать бой Барселоне

Александр Зубков поделился ожиданиями от очередного поединка "горняков" в Лиге чемпионов. 7 ноября Шахтер сыграет в Гамбурге против Барселоны.

Полузащитник Шахтера Александр Зубков поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против Барселоны. На экваторе группового этапа "горняки" занимают третью строчку в своем квартете, имея в активе 3 очка. У каталонцев максимальные 9 зачетных баллов и первая строка.

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"Горняки" настроены решительно

"Покажем завтра зубы. Второй тайм в Барселоне показал, что мы можем конкурировать с командой. Завтра постараемся поступить так с первых минут. Надеюсь, нас придут поддержать многие наши болельщики", - сказал Зубков.

Поединок Шахтер – Барселона состоится 7 ноября в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву. В третьем туре 25 октября Шахтер проиграл каталонцам на Эстадио Олимпико со счетом 1:2.

Это будет второй матч "горняков" в еврокубках под руководством Марино Пушича. А вот для Зубкова встреча против Барселоны станет 17-й в текущем сезоне-2023/2024. За 16 поединков Александр забил 3 гола и отдал 4 ассиста.