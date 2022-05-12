Еще один трофей для украинца

В финале лидер чемпионата разгромил пятую команду лиги со счётом 3:0. Однако эти места в турнирной таблице не имели никакого значения, ведь это был финал кубка Венгрии, сообщает 24 канал.

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Уже на 16-й минуте начался погром соперника Захариассен, открывший счет в матче. В конце матча мяч еще дважды побывал в сетке ворот Пакша. В итоге – 3:0. Ференцварош – победитель Кубка Венгрии.

К сожалению, в поединке не принимал украинец Александр Зубков. Правый вингер Ференцвароша просидел весь финал на скамье запасных. Но это не умаляет заслуги футболиста. Зубков трижды выходил в кубковом турнире, в котором отыграл 139 минут, забил три гола и сделал два ассиста. Отличную статистику продемонстрировал Александру этому турниру.

Правый вингер Зубков принял участие в праздновании команды триумфального результата в кубковом противостоянии. Александр оформил "золотой дубль". Что это значит? Украинский легионер стал победителем сразу в двух соревнованиях – чемпионате и Кубке Венгрии. Скорее всего, после окончания сезона Зубков может поехать в расположение украинской сборной.

Впереди у Ференцвароша всего один матч во внутреннем чемпионате. 14 мая клуб украинца сыграет на выезде против Дирмоута. Еще за несколько туров до окончания сезона Ференцварош досрочно оформил чемпионство в Венгрии.

Перед последним туром Ференцварош опережает ближайшего конкурента, которым является Кишварда, на 12 очков.

Статистика Зубкова в сезоне-2021/2022