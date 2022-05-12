Петраков: Спасибо украинцам, что пришли и поддержали

Украинская сборная смогла на характере обыгравших Боруссию Менхенгладбах на глазах немецких болельщиков (1:2). Казалось, что на трибунах "Боруссия Парк" было больше украинцев, чем немцев. Очень много сине-желтых флагов развевалось на секторах местной арены.

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Главный тренер сборной Александр Петраков прокомментировал первую победу своих подопечных в 2022 году. Наставник похвалил ребят и добавил, что все допущенные ошибки на футбольном поле будут исправлены.

64-летний специалист отметил игру дебютантов Михаила Мудрика и Александра Пихаленко, забивших свои первые голы в футболке национальной команды. Ребята получили от Петракова теплые слова, но тренер попросил не делать поспешные выводы, не надо хвалить ребят, ведь в официальных поединках все будет по-другому.

Рассказал наставник и об атмосфере на "Боруссии Парк".

Очень хорошая атмосфера. Честно скажу, у меня даже слезы на глаза накатили, муравьи пошли по коже. Отлично, что наша нация объединилась. Спасибо украинцам, что пришли и поддержали, спасибо немцам. Атмосфера была великолепна,

– сказал руководитель сборной.

В своем интервью Петраков вспомнил первый день войны, как скрывался в квартире с мыслью "Прилетит ли снаряд в его дом или нет". Тренер отметил, что таких ощущений не пожелает никому пережить.

Проблемы в составе главной команды страны

Болельщиков беспокоит судьба других лидеров сборной – Виктора Цыганкова и Артема Довбика. По словам специалиста, динамовец остался в Любляне, где продолжает работу с реабилитологом. Через четыре или пять дней Виктор должен вернуться в общую группу команды.

Что касается лучшего форварда УПЛ сезона-2021/2022, то ему сделать МРТ, показавшее небольшое повреждение. Потому тренерский штаб сборной решил поберечь Довбика.

Петраков снова заинтриговал всех ответом на вопрос о легионерах команды, которые присоединятся к сборной после 15 мая.

Мы с тренерским штабом сядем, подумаем. Во второй половине дня опубликуем список. Сразу скажу, что в нем будут не все. Я придержу одну фамилию в списке легионеров,

– ответил тренер.

Сложный поиск спарринг-партнеров

Впереди у сборной уже есть два контрольных спарринга. 17 мая подопечные Петракова сыграют против итальянского Эмполи, а уже на следующий день померяются силами с Риеком из Хорватии.

Есть варианты с африканскими командами. С клубными командами сыграть невозможно, ведь после окончания чемпионатов никто не захочет ждать, чтобы провести с нами спарринг. Люди работают, президент УАФ Андрей Павелко занимается вопросом,

– признался наставник национальной команды.

Напомним, что матч плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии состоится 1 июня в Глазго. Если "сине-желтые" одержат победу, то уже 5 июня сразятся с Уэльсом за путевку на Мундиаль.