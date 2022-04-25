Ференцварош – Уйпешт 2:1
Голы: Токмак Нгуен, 19, Балинт Вечеи, 38 – Буду Зивзивадзе, 6 (пен)
Команда Зубкова набрала 62 очка и за 4 тура до окончания чемпионата стала недостижимой для преследователей, сообщает 24 канал.
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Это чемпионство стало для Ференцвароша 4-м подряд и 33-м в истории клуба. 3 предыдущих титула венгерской команде принес украинский тренер Сергей Ребров. Сейчас клуб возглавляет россиянин Станислав Черчесов.
Александр Зубков: карьера
- 25-летний Зубков является питомцем Шахтера. В Украине он на правах аренды выступал за Мариуполь, а за "горняков" сыграл всего 22 матча.
- В 2019 году Зубков перешел в Ференцварош – сначала на правах аренды, а затем подписал полноценный контракт с венгерским клубом.
- На счету Зубкова в Ференцвароше 19 голов и 22 результативных передачи в 108 матчах.