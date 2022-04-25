Ференцварош – Уйпешт 2:1

Голы: Токмак Нгуен, 19, Балинт Вечеи, 38 – Буду Зивзивадзе, 6 (пен)

Команда Зубкова набрала 62 очка и за 4 тура до окончания чемпионата стала недостижимой для преследователей, сообщает 24 канал.

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Это чемпионство стало для Ференцвароша 4-м подряд и 33-м в истории клуба. 3 предыдущих титула венгерской команде принес украинский тренер Сергей Ребров. Сейчас клуб возглавляет россиянин Станислав Черчесов.

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