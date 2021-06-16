Зубков не сыграет за сборную Украины против Северной Македонии: детали травмы

Уже в первом матче на Евро-2020 сборная Украины понесла кадровые потери. В поединке против Нидерландов травму получил Александр Зубков.

Детали травмы вингера

Александр Зубков точно не поможет команде в матче второго тура группы С против Северной Македонии. Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о деталях повреждения.

Интересно узнать Матч с Северной Македонией войдет в историю Евро

После встречи игрок Ференцвароша прошел медицинское обследование. МРТ показало растяжение камбаловидной мышцы ноги. По словам Андрея Николаевича, вингер не сможет помочь команде в следующей важной игре. Ранее сообщалось, что на восстановление футболиста уйдет около 2-3 недель.

. На 13-й минуте Зубков в игровом эпизоде в борьбе получил травму. Вместо него уже на старте матча вышел Марлос, который был заменен по ходу второй 45-минутки.

Зубков уже пропустил вечернюю тренировку, которая состоялась 15 июня. Интересно, что полузащитник восстанавливается в расположении украинской сборной. В лагере команды рассчитывают на Зубкова в следующих встречах. Конечно, если украинцы выйдут из группы.