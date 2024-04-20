Удар по чемпионским амбициям: УАФ дисквалифицировала лидера Шахтера за удар в голову соперника

Александр Зубков был удален с поля в гостевом матче 24 тура против Ворсклы. КДК УАФ отстранил его от футбола суммарно на три матча.

На минувших выходных Шахтер минимально обыграл на выезде Ворсклу. Команда Марино Пушича взяла три очка благодаря голу Сикана, хотя и завершала встречу в меньшинстве.

По теме "Горняки" отрываются от Динамо: Шахтер дожал Зарю, которая даже в меньшинстве дала бой

Жесткое наказание

На 56 минуте Александр Зубков грубо сыграл против вратаря полтавчан Павла Исенко, врезав ногой ему в голову. Судья выписал вингеру прямую красную карточку.

Зубков уже пропустил перенесенный матч 10 тура против Зари, который состоялся в четверг, 18 апреля. В конце концов Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес свой вердикт по фолу Александра.

Вингера Шахтера дисквалифицировали еще на два матча дополнительно из-за серьезного игрового нарушения. Таким образом, Зубков пропустит и следующую игру против Зари (22 апреля), а также выездную встречу с ЛНЗ (27 апреля).

Читайте также Футболисты, УАФ, НОК и даже "Арена Львов": кого Минспорта забронировало от мобилизации

Роль Зубкова в Шахтере

Отметим, что Александр в этом сезоне стал одним из лидеров Шахтера. Игрок сборной Украины сыграл 32 матча с "горняками" во всех турнирах. На его счету 6 голов и 10 ассистов.

Вместе с дончанами Зубков вышел в финал Кубка Украины, где будет противостоять Ворскле. Кроме того, за семь туров до финиша сезона Шахтер лидирует в УПЛ, опережая Динамо на четыре балла.