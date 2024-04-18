Заря – Шахтер 1:3

Голы: Кирюханцев, 73 – Сикан, 30, Бондаренко, 86, Невертон, 90+1

Удаления: Джордан, 57 (Заря)

Донецкий Шахтер на правах фаворита первым открыл счет в матче. На 30-й минуте Азаров накрутил нескольких опекунов и отдал на дальнюю штангу на Сикана, который едва не получил травму, но замкнул передачу, размочив нули на табло 0:1, сообщает 24 Канал.

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Даниил вместо празднования получил медицинскую помощь. Все из-за того, что во время гола влетел в штангу.

"Горняки" выдержали минимальное преимущество до перерыва, несмотря на то, что могли неоднократно увеличивать свою разницу голов над Зарей.

В начале второго тайма Джордан грубо сфолил на Эгиналду вблизи собственной штрафной площадки. За это нарушение правил 24-летний бразилец увидел перед собой желтую карточку, которая стала для него уже второй в этой встрече. Первую заработал еще на 23-й минуте игры.

Две желтые карточки превратились в удаление для Джордана, который оставил свою команду в меньшинстве почти на весь второй тайм.

Даже в меньшинстве Заре удалось сравнять цифры на табло. На 73-й минуте хозяева реализовали быструю контратаку. Антюх классно отдал со своей части поля на ход Герреро, который увидел забегание Кирюханцева. Игорь выдержал паузу и пробил мимо Ризныка, который несколько вышел с линии ворот, чтобы уменьшить угол удара для соперника – 1:1.

Почти сразу "горняки" могли снова выходить вперед. Удар Судакова из-под перекладины потянул Сапутин. Тогда Пушич прибегнул к риску, выпустив второго форварда в виде Траоре.

В конце матча дончане таки дожали соперников, которые физически подсели из-за игры в меньшинстве. На 86-й минуте Бондаренко снова вывел команду Пушича вперед 1:2.

Уже в компенсированное к матчу время Невертон увеличил разницу голов до двух в пользу дончан.

Шахтер вырвал победу на выезде Зари 1:3.

Видео всех голов и удаления Зари