На минувших выходных Шахтер минимально обыграл на выезде Ворсклу. Команда Марино Пушича взяла три очка благодаря голу Сикана, хотя и завершала встречу в меньшинстве.

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Жесткое наказание

На 56 минуте Александр Зубков грубо сыграл против вратаря полтавчан Павла Исенко, врезав ногой ему в голову. Судья выписал вингеру прямую красную карточку.

Зубков уже пропустил перенесенный матч 10 тура против Зари, который состоялся в четверг, 18 апреля. В конце концов Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес свой вердикт по фолу Александра.

Вингера Шахтера дисквалифицировали еще на два матча дополнительно из-за серьезного игрового нарушения. Таким образом, Зубков пропустит и следующую игру против Зари (22 апреля), а также выездную встречу с ЛНЗ (27 апреля).

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Роль Зубкова в Шахтере

Отметим, что Александр в этом сезоне стал одним из лидеров Шахтера. Игрок сборной Украины сыграл 32 матча с "горняками" во всех турнирах. На его счету 6 голов и 10 ассистов.

Вместе с дончанами Зубков вышел в финал Кубка Украины, где будет противостоять Ворскле. Кроме того, за семь туров до финиша сезона Шахтер лидирует в УПЛ, опережая Динамо на четыре балла.