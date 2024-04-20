На минулих вихідних Шахтар мінімально обіграв на виїзді Ворсклу. Команда Маріно Пушича взяла три очки завдяки голу Сікана, хоча і завершувала зустріч у меншості.

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Жорстке покарання

На 56 хвилині Олександр Зубков грубо зіграв проти воротаря полтавців Павла Ісенка, врізавши ногою йому в голову. Суддя виписав вінгеру пряму червону картку.

Зубков вже пропустив перенесений матч 10 туру проти Зорі, який відбувся у четвер, 18 квітня. Зрештою Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виніс свій вердикт щодо фолу Олександра.

Вінгера Шахтаря дискваліфікували ще на два матчі додатково через серйозне ігрове порушення. Таким чином, Зубков пропустить і наступну гру проти Зорі (22 квітня), а також виїзну зустріч із ЛНЗ (27 квітня).

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Роль Зубкова у Шахтарі

Відзначимо, що Олександр цього сезону став одним із лідерів Шахтаря. Гравець збірної України відіграв 32 матчі з "гірників" у всіх турнірах. На його рахунку 6 голів та 10 асистів.

Разом із донеччанами Зубков вийшов у фінал Кубка України, де протистоятиме Ворсклі. Крім того, за сім турів до фінішу сезону Шахтар лідирує в УПЛ, випереджаючи Динамо на чотири бали.