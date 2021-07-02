Зубков с Англией не сыграет, – Андрей Шевченко о кадровых потерях Украины

В субботу, 3 июля, в Риме в 1/4 финала Евро-2020 "сине-желтые" встретятся с англичанами. Накануне на пресс-конференции выступил наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Шевченко рассказал, как чувствует себя травмированный лидер украинской сборной Андрей Ярмоленко, и кто не выйдет на поле.

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"С Ярмоленко все в порядке. Он будет готовиться на игру. По Зубкову: он тренируется индивидуально, мы следим за его прогрессом. Но к этой игре готовиться он не будет", – сказал тренер сборной Украины.

. В матче 1/8 финала между Швецией и Украиной Ярмоленко получил травму и покинул поле, хромая. Вместо лидера украинской сборной на поле вышел Артем Довбик, который забил шведам второй решающий для победы Украины гол.

Также тренер прокомментировал пренебрежительное отношение британских футбольных экспертов к нашей команде.

"Понимаем, с какой командой играем, но мы также знаем о своих сильных сторонах. Мы уже показали свой характер на этом турнире, показали, что придерживаемся определенных принципов игры, от которых не будем отходить и завтра", – отметил Шевченко.

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