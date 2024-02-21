Определились зрительские квоты для всех клубов УПЛ: кто из команд не получил разрешение военных

21 февраля 2024, 15:22
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Источник:

ТаТоТаке

Стало известно, какое количество болельщиков сможет присутствовать на матчах клубов УПЛ. Лишь несколько клубов не получили разрешение от военных организаций в регионе.

Сегодня, 21 февраля, сообщили об определенных количественных ограничениях на посещение матчей клубов УПЛ зрителями. Это произошло в соответствии с требованиями Министерства молодежи и спорта и его рекомендаций по созданию рабочих групп, которые определяют возможность присутствия болельщиков на каждой арене.

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Сколько болельщиков может попасть на матчи УПЛ

  • Динамо – 2000
  • Черноморец – 2000
  • Оболонь – 1500
  • Полесье – 1470
  • Верес – 1200
  • Александрия – 1150
  • Минай – 880
  • Ворскла – 850
  • Рух – 500–800
  • Шахтер 500–800
  • Кривбасс – 700–720
  • Колос – 500
  • Заря – 500
  • Металлист 1925 – 500
  • ЛНЗ – 450
  • Днепр-1 – матчи будут проходить без зрителей
Обратите внимание! На данный момент киевские клубы, а также Металлист 1925 и Заря, еще не получили разрешения от военных организаций в своем регионе. В связи с этим, Заря проведет первый матч против "Ворсклы" в Житомире без зрителей.

Александрия уже начала продажу билетов

Александрия стала первым клубом УПЛ, которая начала продавать билеты на домашние матчи чемпионата после начала полномасштабного вторжения.

20 февраля клуб сообщил о продаже билетов на своем сайте. Также их можно приобрести в кассах КСК "Ника" в пятницу, 23 февраля, и в день матча.

Стоимость билета составляет 100 гривен. Людям с инвалидностью 1 и 2 групп, а также участникам боевых действий (УБД) при наличии удостоверения предоставляется бесплатный проход.

Автор: Юрій Семенюк