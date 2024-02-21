Сьогодні, 21 лютого, повідомили про визначені кількісні обмеження на відвідування матчів клубів УПЛ глядачами. Це відбулося відповідно до вимог Міністерства молоді та спорту та його рекомендацій щодо створення робочих груп, які визначають можливість присутності вболівальників на кожній арені.

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Скільки вболівальників може потрапити на матчі УПЛ

Динамо – 2000

Чорноморець – 2000

Оболонь – 1500

Полісся – 1470

Верес – 1200

Олександрія – 1150

Минай – 880

Ворскла – 850

Рух – 500–800

Шахтар 500–800

Кривбас – 700–720

Колос – 500

Зоря – 500

Металіст 1925 – 500

ЛНЗ – 450

Дніпро-1 – матчі будуть проходити без глядачів

Зверніть увагу! Наразі київські клуби, а також Металіст 1925 і Зоря, ще не отримали дозволу від військових організацій у своєму регіоні. У зв'язку з цим, Зоря проведе перший матч проти Ворскли у Житомирі без глядачів.

Олександрія вже розпочала продаж квитків

Олександрія стала першим клубом УПЛ, яка почала продавати квитки на домашні матчі чемпіонату після початку повномасштабного вторгнення.

20 лютого клуб повідомив про продаж квитків на своєму сайті. Також їх можна придбати у касах КСК "Ніка" в п'ятницю, 23 лютого, та у день матчу.

Вартість квитка становить 100 гривень. Людям з інвалідністю 1 і 2 груп, а також учасникам бойових дій (УБС) за наявності посвідчення надається безкоштовний прохід.