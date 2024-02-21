Сьогодні, 21 лютого, повідомили про визначені кількісні обмеження на відвідування матчів клубів УПЛ глядачами. Це відбулося відповідно до вимог Міністерства молоді та спорту та його рекомендацій щодо створення робочих груп, які визначають можливість присутності вболівальників на кожній арені.
Дивіться також "УАФ з Шевченком повинні знайти рішення": капітан Оболоні прокоментував ситуацію з повістками
Скільки вболівальників може потрапити на матчі УПЛ
- Динамо – 2000
- Чорноморець – 2000
- Оболонь – 1500
- Полісся – 1470
- Верес – 1200
- Олександрія – 1150
- Минай – 880
- Ворскла – 850
- Рух – 500–800
- Шахтар 500–800
- Кривбас – 700–720
- Колос – 500
- Зоря – 500
- Металіст 1925 – 500
- ЛНЗ – 450
- Дніпро-1 – матчі будуть проходити без глядачів
Олександрія вже розпочала продаж квитків
Олександрія стала першим клубом УПЛ, яка почала продавати квитки на домашні матчі чемпіонату після початку повномасштабного вторгнення.
20 лютого клуб повідомив про продаж квитків на своєму сайті. Також їх можна придбати у касах КСК "Ніка" в п'ятницю, 23 лютого, та у день матчу.
Вартість квитка становить 100 гривень. Людям з інвалідністю 1 і 2 груп, а також учасникам бойових дій (УБС) за наявності посвідчення надається безкоштовний прохід.