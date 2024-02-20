Билеты доступны для приобретения онлайн с сегодняшнего дня, 20 февраля. Их также можно приобрести в кассах КСК "Ника" в пятницу, 23 февраля, а также в день матча.
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Сколько зрителей смогут попасть на матч
Стоимость билета составляет 100 гривен. Инвалидам 1 и 2 групп, а также участникам боевых действий (УБД) при наличии удостоверения предоставляется бесплатный проход.
Дети до 14 лет имеют право на вход на стадион только в сопровождении взрослых. При покупке билета в кассах предоставляется план эвакуации и перечень дополнительных мер безопасности.
Турнирное положение команд
Александрия стала первым клубом УПЛ, которая начала продавать билеты на домашние матчи чемпионата после начала полномасштабного вторжения.
После первой половины сезона Александрия идет 11-й в чемпионата Украины, в активе клуба 16 очков.
Шахтер находится на четвертой строчке турнирной таблицы, но имеет 2 матча в запасе. У "горняков" 31 пункт.