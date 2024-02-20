Билеты доступны для приобретения онлайн с сегодняшнего дня, 20 февраля. Их также можно приобрести в кассах КСК "Ника" в пятницу, 23 февраля, а также в день матча.

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Сколько зрителей смогут попасть на матч

Стоимость билета составляет 100 гривен. Инвалидам 1 и 2 групп, а также участникам боевых действий (УБД) при наличии удостоверения предоставляется бесплатный проход.

Дети до 14 лет имеют право на вход на стадион только в сопровождении взрослых. При покупке билета в кассах предоставляется план эвакуации и перечень дополнительных мер безопасности.

Напоминаем, что матч Александрия – Шахтер состоится в понедельник, 26 февраля, с началом в 13:00.

Турнирное положение команд

Александрия стала первым клубом УПЛ, которая начала продавать билеты на домашние матчи чемпионата после начала полномасштабного вторжения.

После первой половины сезона Александрия идет 11-й в чемпионата Украины, в активе клуба 16 очков.

Шахтер находится на четвертой строчке турнирной таблицы, но имеет 2 матча в запасе. У "горняков" 31 пункт.