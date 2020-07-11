Украинец Доскальчук внезапно снялся с боя на UFC Fight Island: известна причина
Бой украинского бойца Александра Доскальчука (10-1) на UFC Fight Island против канадца Малкольма Гордона (12-3) отменен.
Об этом сообщает официальный сайт UFC. Украинец снялся с боя из-за проблем со здоровьем.
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Ранее бывший соперник Доскальчука Тагир Уланбеков снялся с боя из-за смерти отца Хабиба – Абдулманапа Нурмагомедова.
Новым соперником Гордона вместо Доскальчука станет новичок UFC Амир Албази.
Кто такой Александр Доскальчук
- Первый бой провел в 2012 году. Во всех поединках одержал 10 побед и лишь однажды потерпел поражение.
- В своем дебюте одержал победу уже в первом раунде над топовым украинским бойцом Виталием Бранчуком. Эта победа стала проявлением чемпионских амбиций еще в начале карьеры черновицкого бойца.
- Провел не слишком много поединков, но подписал контракт с организацией М-1 Global. В дебюте победил шведского бойца корейского происхождения Хван Сун Цзы решением судей.
- Уже во втором поединке провел бой за титул чемпиона организации против россиянина Владимира Малыгина и победил соперника.
- Поединок Доскальчука и Ашимова должен был состояться в Китае, однако из-за отсутствия визы у последнего бой был перенесен в Россию. В поединке Доскальчук доминировал и практически все время занимался избиением Ашимова и победил. Эта победа стала второй подряд зрелищной победой Доскальчука, который защитил звание чемпиона.