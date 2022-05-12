Зозуля выставил на аукцион "убекс" с подписями бойцов "Азова"

Украинский футболист Фуэнлабрады Роман Зозуля продолжает активно поддерживать армию. В этот раз нападающий представил уникальный лот от украинских защитников.

Зозуля: Сейчас другие времена и герои тоже

Украинский легионер ежедневно помогает Украине приближать ее победу над Россией, которая нагло 24 февраля начала полномасштабное вторжение в соседнюю территорию. Роман Зозуля открыл благотворительный аукцион.

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Опытный футболист выставил презент от украинских защитников – "убекс" (боевая тактическая рубашка) военного "Азов Днепр". На нем есть автографы всех бойцов этого подразделения.

Стартовая цена такого уникального лота составляет 1000 долларов. Аукцион завершится 17 мая в 17:05.

Зозуля в посту отметил, что раньше в Украине героями называли футболистов главной команды страны, а теперь героями являются наши военные, отдающие жизнь за мирное небо над главами украинского народа.

Помните времена, когда мы, игроки сборной Украины, считались чуть ли не национальными героями, представляющими Украину за ее пределами? О нас говорили, писали, на нас равнялись, мы оставляли автографы на мячах и футболках. Сейчас другие времена и герои тоже. Раньше они были нашими пылкими болельщиками, а сегодня – мы их самые большие фанаты,

– написал Роман.

Зозуля не устает помогать армии

Даже выступления в далекой Испании не мешают Роману активно помогать родному украинскому народу. Зозуля еще с начала войны на Донбассе постоянно поддерживает украинских военных.

После 24 февраля футболист передал в Украину автомобили скорой и гуманитарную помощь.

Бывший форвард сборной вместе с другим легионером Романом Безусом передал свою футболку на благотворительный аукцион в поддержку страны.

Зозуля вместе с украинским голкипером Реала Андреем Луниным встречались с украинскими беженцами в Мадриде, вынужденно покинувшими родные дома из-за российской агрессии.

Футболист занимается закупкой бронированных автомобилей и мотоциклов для ВСУ.

Полный текст из публикации

Помните времена, когда мы, игроки сборной Украины, считались чуть ли не национальными героями, представляющими Украину за ее пределами? О нас говорили, писали, на нас равнялись, мы оставляли автографы на мячах и футболках. Сейчас другие времена и герои тоже. Раньше они были нашими пылкими болельщиками, а сегодня – мы их самые большие фанаты. Уже несколько лет я болею за "Азов Днепр". Сегодня лучшие игроки этого военного джентльменского клуба поставили свои автографы на "убексе" одного из Героев. Это самый крутой для меня подарок, но я решил выставить рубашку на аукционе. Потому что нашим защитникам нужна куча разных нужных и дорогих вещей.

Стартовая цена – 1000 долларов

Завершение аукциона – 17.05 в 17.05

Перебьем цену президентского лота? Покажем британцам, как следует проводить аукционы.

Поехали.