Тимощук и Ордец не заслуживают называть себя украинцами, – Зозуля

Украинский футболист Роман Зозуля еще с 2014 года активно поддерживает украинскую армию в войне против России. Он продолжает это делать и дальше, еще в больших масштабах.

Зозуля: Они выбрали свой путь

Футболист поделился мыслями о главных предателях в украинском футболе – Анатолии Тимощуке и Иване Ордеце, которые продолжают молчать о войне в их родной стране.

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Они избрали свой путь. Даже неохотно о них говорить. Думаю, что после нашей победы у них нет возвращения в Украину. Они не заслуживают называть себя украинцами и носить паспорт. Пусть сидят там, где сейчас. Их только бог накажет, или они все умрут как русский народ,

– сказал Зозуля.

Что известно о предателях

На момент полномасштабного вторжения России в Украину Тимощук проживал в России. Он является ассистентом главного тренера санкт-петербургского Зенита. Экс-игрок национальной команды никак не прокомментировал российскую агрессию.

За свое молчание он уже поплатился. Тимощука официально вычеркнули из истории украинского футбола. Его лишили всех титулов, наград, почетных званий, тренерской лицензии и пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Что касается Ордеца, то он только на 5-й месяц войны решил расторгнуть контракт с российским Динамо. В начале июля он перебрался в Германию.

Ордец будет выступать за Бохум на правах годовой аренды. За более чем четыре месяца Ордец никоим образом не высказал свою позицию по поводу полномасштабного вторжения России на территорию Украины.