Зозуля вышел на сцену вместе с украинскими звездами благотворительном концерте в Мадриде

В Мадриде прошел благотворительный концерт в поддержку Украины. В нем приняли участие Тина Кароль, Monatik, Настя Каменская, Потап, звезды студии "Квартал 95".

Зозуля принимал участие в благотворительном концерте в Мадриде

Футболист Роман Зозуля вместе со звездами украинской эстрады вышел на сцену в Мадриде. Он опубликовал в своем инстаграмме фейсбуке видео с благотворительного концерта.

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В нем приняло участие большое количество украинских звезд. В конце они все вместе исполнили гимн Украины, что тоже сделал и Зозуля.

Все средства от благотворительного концерта будут направлены на помощь Украине.



Зозуля принял участие в благотворительном концерте / Фото из фейсбука Романа



Все средства с концерта направят на помощь Украине / Фото из фейсбука Зозули

Каждый день украинские артисты дают благотворительные концерты в Европе в поддержку Украины. Все собранные средства идут на помощь ВСУ и украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии. Вчера (23 июня – 24 канал) такой концерт прошел в Мадриде. И меня пригласили принять в нем участие. Не пел, но моральный дух поддержал,

– написал Роман.

Видео с концерта

Зозуля делает все возможное для победы Украины