Зозуля вышел на сцену вместе с украинскими звездами благотворительном концерте в Мадриде
Источник:фейсбук Романа Зозулі
В Мадриде прошел благотворительный концерт в поддержку Украины. В нем приняли участие Тина Кароль, Monatik, Настя Каменская, Потап, звезды студии "Квартал 95".
Зозуля принимал участие в благотворительном концерте в Мадриде
Футболист Роман Зозуля вместе со звездами украинской эстрады вышел на сцену в Мадриде. Он опубликовал в своем инстаграмме фейсбуке видео с благотворительного концерта.
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В нем приняло участие большое количество украинских звезд. В конце они все вместе исполнили гимн Украины, что тоже сделал и Зозуля.
Все средства от благотворительного концерта будут направлены на помощь Украине.
Зозуля принял участие в благотворительном концерте / Фото из фейсбука Романа
Все средства с концерта направят на помощь Украине / Фото из фейсбука Зозули
Каждый день украинские артисты дают благотворительные концерты в Европе в поддержку Украины. Все собранные средства идут на помощь ВСУ и украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии. Вчера (23 июня – 24 канал) такой концерт прошел в Мадриде. И меня пригласили принять в нем участие. Не пел, но моральный дух поддержал,
– написал Роман.
Видео с концерта
Зозуля делает все возможное для победы Украины
- Игрок испанского клуба активно помогает Украине. Он передает не только военные принадлежности, но и автомобили скорой помощи и гуманитарку.
- Зозуля передал на передовое большое количество мотоциклов, бронированных автомобилей.
- Отметим, что волонтерская деятельность Романа началась с боевых действий на Донбассе. С того времени футболист постоянно на связи с нашими ребятами.