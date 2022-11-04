Секретное оружие Украины: Зозуля встретился с Пташкой из "Азовстали"

Украинский футболист Роман Зозуля провел встречу с украинской защитницей Екатериной Полищук, известной на псевдо "Пташка". Волонтер поделился фотографиями этого события.

Бывший игрок сборной Украины Роман Зозуля во время военной агрессии России приостановил свою футбольную карьеру. Звездный футболист посвятил свое время волонтерской деятельности.

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Недавно Роман опубликовал в инстаграмме общие фото с легендарной защитницей "Азовстали" Екатериной Полищук и женой защитника "Азовстали" Ольгой Андриановой.

"Сегодня в Мадрид с рабочим визитом прилетела несгибаемая Пташка. Провели мини-тусовку "пернатых" - Пташки и Зозули. А если серьезно, то на встрече с защитницей "Азовстали" Екатериной Полищук и женой защитника "Азовстали", представительницей Ассоциации семей защитников Азовстали" Ольгой Андриановой говорили о войне, плене и планах на будущее, среди которых основной пункт - освобождение всех защитников Мариуполя.

Это просто невероятные женщины с действительно стальным стержнем и светлой энергетикой. Восхищаюсь и благодарю за вашу титаническую работу. Верю, что все наши герои вернутся домой", - написал Зозуля.

Что известно о защитнице