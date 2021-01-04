Украинский нападающий Роман Зозуля наконец вернулся на поле после положительного теста на коронавирус. Украинец помог Альбасете удержать ничью в матче с Малагой.

Форвард Роман Зозуля впервые вышел на поле в официальном матче 12 декабря, когда его тест на коронавирус показал положительный результат. Украинец вышел в конце встречи, не позволив сопернику вырвать победу, пишет 24 канал.

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Ничья аутсайдера

29 декабря футболист лишь вернулся к тренировкам с командой. Поэтому матч против Малаги в рамках 20-го тура начал со скамейки для запасных и вышел на газон аж на 85-й минуте.

Голы команды забивали исключительно во втором тайме. Первыми счет во встрече открыли гости благодаря удару Самперио. Но уже через три минуты Альбасете отыгралось. Гол забил Ортуньо.

Бывший игрок Днепра не сумел запомниться результативными действиями на поле, но помог партнерам по команде добавить в копилку клуба одно очко в испанской Сегунде. В итоге – 1:1.

Ничья не позволила Альбасете выбраться со дна таблицы. Команда украинца занимает последнюю 22 позицию в таблице, в их активе лишь 15 очков. Малага с 27 пунктами располагается на 12 месте.

В этом сезоне Зозуля выходил в футболке испанцев в 18 поединках, в которых однажды огорчал вратаря соперника и еще однажды ассистировал партнерам по команде.

К слову. Следующую встречу клуб украинца сыграет в субботу, 9 января, против Алькоркона.