Український нападник Роман Зозуля нарешті повернувся на поле після позитивного тесту на коронавірус. Українець допоміг Альбасете втримати нічию в матчі з Малагою.

Форвард Роман Зозуля вперше вийшов на поле в офіційному матчі з 12 грудня, коли його тест на коронавірус показав позитивний результат. Українець вийшов наприкінці зустрічі, не дозволивши супернику вирвати перемогу, пише 24 канал.

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Нічия аутсайдера

29 грудня футболіст лише повернувся до тренувань з командою. Тому матч проти Малаги у рамках 20-го туру розпочав з лавки для запасних та вийшов на газон аж на 85-й хвилині.

Голи команди забивали виключно у другому таймі. Першими рахунок у зустрічі відкрили гості завдяки удару Самперіо. Але вже за три хвилини Альбасете відігралось. Гол забив Ортуньйо.

Колишній гравець Дніпра не зумів запам'ятатись результативними діями на полі, але допоміг партнерам по команді додати у скарбничку клубу одне очко у іспанській Сегунді. У підсумку – 1:1.

Нічия не дозволила Альбасете вибратись з дна таблиці. Команда українця посідає останню 22 позицію у таблиці, у їх активі лише 15 очок. Малага із 27 пунктами розташовується на 12 місці.

У цьому сезоні Зозуля виходив у футболці іспанців у 18 поєдинках, у яких одного разу засмучував воротаря суперника та ще одного разу асистував партнерам по команді.

До слова. Наступну зустріч клуб українця зіграє у суботу, 9 січня, проти Алькоркона.