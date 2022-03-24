Серьезная поддержка защитникам Украины Бывший игрок сборной Украины рассказал, что этот проект стартовал всего семь дней назад, но уже принес первые серьезные результаты. Роман Зозуля поблагодарил всех за поддержку. Стоит прочитать Россияне верят, что Бандера жив, – Зозуля извинился, но назвал народ России стадом баранов Сразу четыре новых автомобиля отправились в Украину для украинских подразделений. Машины были заполнены необходимыми вещами. Не устаю благодарить каждого из вас за поддержку. Вас очень много: футболисты, фотографы, предприниматели, госслужащие, футбольные фанаты, мастера татуировок и все украинцы, которые объединились и выполняют сверхважную работу по поддержке наших Воинов. Кукушка в посту попросил всех поддерживать проект и в дальнейшем, добавив реквизиты карточек для сбора средств. Совместными усилиями Украина одержит победу над Россией. Зозуля помог армии: смотрите видео Ранее Зозуля купил для земляков две машины скорой помощи, которые из Испании уехали в Киев и Харьков. Роман вместе с другим украинским игроком Романом Безусом приобщился к аукциону на нужды ВСУ. Футболисты дали именные футболки с автографами. Полный текст публикации по фейсбуку Зозули Ровно неделю назад мы запустили проект "Народная тачанка". На видео результат нашей с вами работы. Не устаю благодарить каждого из вас за поддержку. Вас очень много: футболисты, фотографы, предприниматели, госслужащие, футбольные фанаты, мастера татуировок и все украинцы, которые объединились и выполняют сверхважную работу по поддержке наших Воинов. Первые авто уже отправились в помощь украинским подразделениям. Транспорт, конечно, прибыл не пустой. Отдельно хочу поблагодарить наших друзей из Германии и Польши, которые помогли купить необходимые вещи и собственными средствами закрыли много нужд. Просим поддерживать этот проект и дальше. Потому что мы все – "Народная армия" и совместными усилиями приближаем нашу победу! Реквизиты: Карта :ПриватБанк 4731219612422869 БАРСУКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ Учреждение банка: ПриватБанк МФО банка: 305299 Получатель платежа БАРСУКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ IBAN: UA753052990000026205735838055 Счет получателя: 26205735838055 Валюта карты:UAH РНОКПП получателя: 2896903638 Назначение платежа: Пополнение счета БАРСУКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ Монобанк Перевод на карту monobank. Получатель: Александр Барсуков https://send.monobank.ua/3gLw7WzbmT BENEFICIARY Получатель (Ф. И. Б. получателя счета на латинице) BARSUKOV OLEKSANDR IBAN: UA733052990000026202889160661 ACCOUNT Счет в банке получателя (номер пластиковой карты или текущий счет в ПриватБанке) 4731 2196 1245 8152 BANK OF BENEFICIARY Банк получателя JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, УКРАИН SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X CORRESPONDENT ACCOUNT Счет банка получателя в банке-корреспонденте 0011000080 INTERMEDIARY BANK Банк-корреспондент JP MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE/BIC: CHASUS33 Валюта карты: USD