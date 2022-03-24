Зозуля рассказал о первых результатах проекта на нужды украинской армии

Серьезная поддержка защитникам Украины

Бывший игрок сборной Украины рассказал, что этот проект стартовал всего семь дней назад, но уже принес первые серьезные результаты. Роман Зозуля поблагодарил всех за поддержку.

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Сразу четыре новых автомобиля отправились в Украину для украинских подразделений. Машины были заполнены необходимыми вещами.

Не устаю благодарить каждого из вас за поддержку. Вас очень много: футболисты, фотографы, предприниматели, госслужащие, футбольные фанаты, мастера татуировок и все украинцы, которые объединились и выполняют сверхважную работу по поддержке наших Воинов.

Кукушка в посту попросил всех поддерживать проект и в дальнейшем, добавив реквизиты карточек для сбора средств. Совместными усилиями Украина одержит победу над Россией.

Зозуля помог армии: смотрите видео