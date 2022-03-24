Зозуля рассказал о первых результатах проекта на нужды украинской армии
Источник:фейсбук Романа Зозули
Украинский легионер в Испании Роман Зозуля продолжает оказывать помощь украинским защитникам. Футболист показал результат проекта "Народная тачанка".
Серьезная поддержка защитникам Украины
Бывший игрок сборной Украины рассказал, что этот проект стартовал всего семь дней назад, но уже принес первые серьезные результаты. Роман Зозуля поблагодарил всех за поддержку.
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Сразу четыре новых автомобиля отправились в Украину для украинских подразделений. Машины были заполнены необходимыми вещами.
Не устаю благодарить каждого из вас за поддержку. Вас очень много: футболисты, фотографы, предприниматели, госслужащие, футбольные фанаты, мастера татуировок и все украинцы, которые объединились и выполняют сверхважную работу по поддержке наших Воинов.
Кукушка в посту попросил всех поддерживать проект и в дальнейшем, добавив реквизиты карточек для сбора средств. Совместными усилиями Украина одержит победу над Россией.
Зозуля помог армии: смотрите видео
- Ранее Зозуля купил для земляков две машины скорой помощи, которые из Испании уехали в Киев и Харьков.
- Роман вместе с другим украинским игроком Романом Безусом приобщился к аукциону на нужды ВСУ. Футболисты дали именные футболки с автографами.
Полный текст публикации по фейсбуку Зозули
Ровно неделю назад мы запустили проект "Народная тачанка". На видео результат нашей с вами работы. Не устаю благодарить каждого из вас за поддержку. Вас очень много: футболисты, фотографы, предприниматели, госслужащие, футбольные фанаты, мастера татуировок и все украинцы, которые объединились и выполняют сверхважную работу по поддержке наших Воинов.
Первые авто уже отправились в помощь украинским подразделениям. Транспорт, конечно, прибыл не пустой. Отдельно хочу поблагодарить наших друзей из Германии и Польши, которые помогли купить необходимые вещи и собственными средствами закрыли много нужд.
Просим поддерживать этот проект и дальше.
Потому что мы все – "Народная армия" и совместными усилиями приближаем нашу победу!
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