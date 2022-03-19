Зозуля: Главный "бекнет", туда 125 миллионов населения и идет

Бывший нападающий сборной Украины не может культурно назвать российский народ, который продолжает поддерживать Владимира Путина, который приказал вторгнуться войскам с войной в украинское государство. Роман Зозуля назвал россиян стадом баранов, которые слепо верят во ложь российских властей.

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Вспомнил Зозуля и дикое заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который ищет Степана Бандеру – представителя неонацистского движения в Украине. Кадыров предлагает за голову Бандере 250 миллионов рублей. Что после этого можно сказать? Просто в шок.

Понимаете, у меня такое чувство, что там, простите за слово, стадо баранов. Как тот главный "бекнет", туда 125 миллионов населения и идет. У них нет своего мнения, своего видения. Достучиваемся до них, говорим, показываем – им в одно место. Говорят, что у нас фашисты, нацисты. Ну, вы же видели, что этот (Кадыров – прим. 24 канала) сказал: "Ищем Бандеру, за его голову даем какие-то деньги". Сейчас все верят, что Бандера жив. Понимаете? Мне кажется, там никакого смысла нет, там люди вообще пробиты,

– сказал украинский футболист.

"Такое впечатление, что "родила, то еще порождаю"

Рассказал игрок и о российских солдатах, попадающих в плен в Украине. Зозуля откровенно удивляется, как русские мамы реагируют на плен своих сыновей.

"Как русские мамы общаются со своими сыновьями – такое впечатление, что "родила, то еще порождаю", извините. В голову такое не лезет, как их мамы говорят с пленными сыновьями. Твой ребенок идет на войну, и ты понимаешь – он не вернется. Возможно, 10% вернутся, потом снова на ротацию. А ты сына так просто отпускаешь", – ответил Зозуля.