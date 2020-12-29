Украинский легионер Альбасете Роман Зозуля наконец сможет помочь команде в чемпионате Испании. Футболист полностью поборол коронавирус.

Более двух недель украинец Роман Зозуля провел на самоизоляции после положительного теста на коронавирус. Официальный аккаунт Альбасете выложил частичку видео из тренировочного процесса, где видно, как нападающий из Украины уже готовится к следующим матчам.

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Возвращение украинца

| El mejor titular que nos podía dejar nuestro regreso a la Ciudad Deportiva:



Roman Zozulia está de vuelta pic.twitter.com/98Rn07MoYi — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) December 28, 2020

За время отсутствия форвард пропустил три поединка, в которых Альбасете дважды уходил с поля побежденным и еще однажды клуб праздновал успех. После 19 туров команда украинца находится на дне таблицы – последнее 22 место, в их активе лишь 14 очков в Сегунде.

От ближайшего конкурента Сарагосы отделяют 5 пунктов. В этом сезоне Зозуля провел в футболке испанцев 17 встреч, в которых однажды отличился в воротах соперника и еще один раз ассистировал партнеру по команде.

Отметим, что за Альбасете Зозуля выступает уже три года (с 2017). За это время он принял участие в 122 матчах, в которых забил 25 голов. Этот период в карьере является одним из самых успешных в самой игре форварда после нескольких скандалов в испанских клубах.