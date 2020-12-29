Український легіонер Альбасете Роман Зозуля нарешті зможе допомогти команді у чемпіонаті Іспанії. Футболіст повністю поборов коронавірус.

Понад два тижні українець Роман Зозуля провів на самоізоляції після позитивного тесту на коронавірус. Офіційний акаунт Альбасете виклав частинку відео з тренувального процесу, де видно, як нападник з України вже готується до наступних матчів.

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Повернення українця

| El mejor titular que nos podía dejar nuestro regreso a la Ciudad Deportiva:



Roman Zozulia está de vuelta pic.twitter.com/98Rn07MoYi — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) December 28, 2020

За час відсутності форвард пропустив три поєдинки, у яких Альбасете двічі йшов з поля переможеним та ще одного разу клуб святкував успіх. Після 19 турів команда українця перебуває на дні таблиці – останнє 22 місце, у їх активі лише 14 очок у Сегунді.

Від найближчого конкурента Сарагоси відділяють 5 пунктів. У цьому сезоні Зозуля провів у футболці іспанців 17 зустрічей, у яких одного разу відзначався у воротах суперника та ще одного разу асистував партнеру по команді.

Наголосимо, що за Альбасете Зозуля виступає вже три роки (з 2017). За цей час він взяв участь у 122 матчах, у яких забив 25 голів. Цей період у кар'єрі є одним із найуспішніших у самій грі форварда після декількох скандалів у іспанських клубах.