В понедельник, 28 декабря, должна была состояться игра между Эвертоном и Манчестер Сити. Однако игру пришлось перенести на неопределенный срок. Причиной стала вспышка коронавируса.

Информацию о переносе матча и вспышке коронавируса официально подтвердили в Манчестер Сити.

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При этом следует заметить, что в МанСити были обнаружены новые вспышки коронавируса после того, как в пятницу, 25 декабря, стало известно о четырех инфицированных. Среди них два футболиста – Кайл Уокер и Габриэль Жезус, а также два работника клуба.

Из-за опасений распространения инфекции за пределами клуба, матч против Эвертона решили перенести на другую дату. Когда именно состоится игра – пока неизвестно.

Кроме того, на карантин пошла и вся команда. Была закрыта тренировочная база до тех пор, пока игроки не пройдут дополнительное тестирование на коронавирус.

Матч Эвертон – Манчестер Сити был запланирован на понедельник, 28 декабря. Эвертон к этому матчу подходил в статусе второй команды в турнирной таблице. После 15 матчей "ириски" имели 29 набранных очков. Они выиграли четыре последних матча, победив Челси, Лестер, Арсенал и Шеффилд Юнайтед.

Манчестер Сити сыграл на один матч меньше, и отставал на три очка от Эвертона.