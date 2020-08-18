Зозуля неожиданно может вернуться в "Динамо"
Украинский нападающий Роман Зозуля, который выступает за "Альбасете", может вернуться в киевское "Динамо". Луческу не против видеть украинца в составе своей команды.
Об этом сообщил журналист Владимир Кобельков, который является кумом футболиста, сообщает "Бомбардир" в Telegram.
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Возвращение воспитанника
По словам представителя СМИ, появились намеки на возвращение Романа Зозули в "Динамо". Но он подчеркнул, что не уверен, примет ли такое предложение, если оно таки поступит со стороны киевлян.
Семья футболиста полностью адаптировалась к жизни в солнечной Испании, дочь занимается теннисом с испанским наставником, дети ходят там в школу.
Кобельков отметил, что ему самому интересно было бы услышать решение нападающего. В футбольном сообществе распространяются слухи, что якобы новый наставник "Динамо" Луческу сам не прочь видеть Зозулю в составе киевлян.
- Зозуля в этом сезоне провел за "Альбасете" в Сегунде 38 матчей. В его активе 4 гола и 2 результативные передачи.
- Команда украинца не смогла вмешаться в борьбу за выход в Примеру. "Альбасете" в основном боролся за сохранение прописки в Сегунде.
Карьера Зозули в "Динамо"
- Зозуля – воспитанник киевского "Динамо". Сначала футболист стал игроком фарм-клуба "Динамо-3", но за команду сыграл лишь в одном матче. После чего сразу перешел в "Динамо-2". В ней футболист выступал в течение двух лет, сыграв 59 матчей, забив в них 11 мячей.
- Дебютировал в главной команде в мае 2008 года в матче против "Ворсклы". Всего за "сине-белых" в чемпионате Украины провел 32 матча и забил 3 мяча.
- В 2009 году стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины среди молодежных команд.
- Далее футболист известен своими выступлениями за "Днепр", где игрок провел свои лучшие годы карьеры, "Реал Бетис", "Райо Вальекано" и "Альбасете".