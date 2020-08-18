Украинский нападающий Роман Зозуля, который выступает за "Альбасете", может вернуться в киевское "Динамо". Луческу не против видеть украинца в составе своей команды.

Об этом сообщил журналист Владимир Кобельков, который является кумом футболиста, сообщает "Бомбардир" в Telegram.

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Возвращение воспитанника

По словам представителя СМИ, появились намеки на возвращение Романа Зозули в "Динамо". Но он подчеркнул, что не уверен, примет ли такое предложение, если оно таки поступит со стороны киевлян.

Семья футболиста полностью адаптировалась к жизни в солнечной Испании, дочь занимается теннисом с испанским наставником, дети ходят там в школу.

Кобельков отметил, что ему самому интересно было бы услышать решение нападающего. В футбольном сообществе распространяются слухи, что якобы новый наставник "Динамо" Луческу сам не прочь видеть Зозулю в составе киевлян.

Зозуля в этом сезоне провел за "Альбасете" в Сегунде 38 матчей. В его активе 4 гола и 2 результативные передачи.

Команда украинца не смогла вмешаться в борьбу за выход в Примеру. "Альбасете" в основном боролся за сохранение прописки в Сегунде.

Карьера Зозули в "Динамо"