Український нападник "Роман Зозуля, який виступає за "Альбасете", може повернутись у київське "Динамо". Луческу не проти бачити українця у складі своєї команди.

Про це повідомив журналіст Володимир Кобельков, який є кумом футболіста, повідомляє "Бомбардир" у Telegram.

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Повернення вихованця

За словами представника ЗМІ, з'явились натяки на повернення Романа Зозулі у "Динамо". Але він наголос, що не впевнений, чи прийме таку пропозицію, якщо вона таки надійде зі сторони киян.

Сім'я футболіста повністю адаптувалась до життя у сонячній Іспанії, донька займається тенісом із іспанським наставником, діти ходять там у школу.

Кобельков зазначив, що йому самому цікаво було б почути рішення нападника. У футбольній спільноті поширюються чутки, що начебто новий наставник "Динамо" Луческу сам не проти бачити Зозулю у складі киян.

Зозуля у цьому сезоні провів за "Альбасете" в Сегунді 38 матчів. У його активі 4 голи і 2 результативні передачі.

Команда українця не змогла втрутитися у боротьбу за вихід у Прімеру. "Альбасете" здебільшого боровся за збереження прописки в Сегунді.

Кар'єра Зозулі у "Динамо"