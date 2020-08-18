Зозуля несподівано може повернутись у "Динамо"
Український нападник "Роман Зозуля, який виступає за "Альбасете", може повернутись у київське "Динамо". Луческу не проти бачити українця у складі своєї команди.
Про це повідомив журналіст Володимир Кобельков, який є кумом футболіста, повідомляє "Бомбардир" у Telegram.
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Повернення вихованця
За словами представника ЗМІ, з'явились натяки на повернення Романа Зозулі у "Динамо". Але він наголос, що не впевнений, чи прийме таку пропозицію, якщо вона таки надійде зі сторони киян.
Сім'я футболіста повністю адаптувалась до життя у сонячній Іспанії, донька займається тенісом із іспанським наставником, діти ходять там у школу.
Кобельков зазначив, що йому самому цікаво було б почути рішення нападника. У футбольній спільноті поширюються чутки, що начебто новий наставник "Динамо" Луческу сам не проти бачити Зозулю у складі киян.
- Зозуля у цьому сезоні провів за "Альбасете" в Сегунді 38 матчів. У його активі 4 голи і 2 результативні передачі.
- Команда українця не змогла втрутитися у боротьбу за вихід у Прімеру. "Альбасете" здебільшого боровся за збереження прописки в Сегунді.
Кар'єра Зозулі у "Динамо"
- Зозуля – вихованець київського "Динамо". Спершу футболіст став гравцем фарм-клубу "Динамо-3", але за команду зіграв лише в одному матчі. Після чого відразу перейшов у "Динамо-2". У ній футболіст виступав протягом двох років, зігравши 59 поєдинків, забивши у них 11 м'ячів.
- Дебютував у головній команді у травні 2008 року у матчі проти "Ворскли". Всього за "синьо-білих" у чемпіонаті України провів 32 матчі і забив 3 м'ячі.
- У 2009 році став найкращим бомбардиром чемпіонату України серед молодіжних команд.
- Далі футболіст відомий своїми виступами за "Дніпро", де гравець провів свої найкращі роки кар'єри, "Реал Бетіс", "Райо Вальєкано" та "Альбасете".