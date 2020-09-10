Український форвард Роман Зозуля може повернутись у рідне "Динамо", футболіст є вихованцем київського футболу. Трансфер гравця може повернутись у клуб за двох умов.

Сам футболіст хоче повернутись в український чемпіонат, але для цього є дві умови. Про можливе повернення Романа Зозулі до Києва, повідомляє Андрій Шахов-молодший в ефірі SportarenaTV.

Оце так: Роман Зозуля став найкращим гравцем іспанського "Альбасете" в сезоні

Дві умови для успішного трансферу

Спочатку "Динамо" повинне вийти у груповий раунд в Лізі чемпіонів. Ще однією умовою, яка стане позитивною для цього переходу стане трансфер Владислава Супряги у інший клуб.

Також Зозуля виявив бажання повернутись та чекає на конкретну пропозицію від киян. Нападник начебто вже контактував із "Динамо" з цього приводу. Щоправда, розмова відбувалась ще до повернення Артема Кравця у Київ, але перемовини можуть відновитись у будь-який момент.

Раніше повідомлялось, що новий наставник "Динамо" Мірча Луческу не проти бачити футболіста у своєму складі.

Зозуля у цьому сезоні провів за "Альбасете" в Сегунді 38 матчів. У його активі 4 голи і 2 результативні передачі.

Команда українця не змогла втрутитися у боротьбу за вихід у Прімеру. "Альбасете" здебільшого боровся за збереження прописки в Сегунді.

Кар'єра Зозулі у "Динамо"