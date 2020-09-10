Зозуля готовий повернутись у "Динамо": що може посприяти трансферу нападника
Український форвард Роман Зозуля може повернутись у рідне "Динамо", футболіст є вихованцем київського футболу. Трансфер гравця може повернутись у клуб за двох умов.
Сам футболіст хоче повернутись в український чемпіонат, але для цього є дві умови. Про можливе повернення Романа Зозулі до Києва, повідомляє Андрій Шахов-молодший в ефірі SportarenaTV.
Оце так: Роман Зозуля став найкращим гравцем іспанського "Альбасете" в сезоні
Дві умови для успішного трансферу
Спочатку "Динамо" повинне вийти у груповий раунд в Лізі чемпіонів. Ще однією умовою, яка стане позитивною для цього переходу стане трансфер Владислава Супряги у інший клуб.
Також Зозуля виявив бажання повернутись та чекає на конкретну пропозицію від киян. Нападник начебто вже контактував із "Динамо" з цього приводу. Щоправда, розмова відбувалась ще до повернення Артема Кравця у Київ, але перемовини можуть відновитись у будь-який момент.
Раніше повідомлялось, що новий наставник "Динамо" Мірча Луческу не проти бачити футболіста у своєму складі.
- Зозуля у цьому сезоні провів за "Альбасете" в Сегунді 38 матчів. У його активі 4 голи і 2 результативні передачі.
- Команда українця не змогла втрутитися у боротьбу за вихід у Прімеру. "Альбасете" здебільшого боровся за збереження прописки в Сегунді.
Кар'єра Зозулі у "Динамо"
- Зозуля – вихованець київського "Динамо". Спершу футболіст став гравцем фарм-клубу "Динамо-3", але за команду зіграв лише в одному матчі. Після чого відразу перейшов у "Динамо-2". У ній футболіст виступав протягом двох років, зігравши 59 поєдинків, забивши у них 11 м'ячів.
- Дебютував у головній команді у травні 2008 року у матчі проти "Ворскли". Всього за "синьо-білих" у чемпіонаті України провів 32 матчі і забив 3 м'ячі.
- У 2009 році став найкращим бомбардиром чемпіонату України серед молодіжних команд.
- Далі футболіст відомий своїми виступами за "Дніпро", де гравець провів свої найкращі роки кар'єри, "Реал Бетіс", "Райо Вальєкано" та "Альбасете".