Заря вырвала победу у Львова на последних минутах матча

Во втором туре украинской Премьер-лиги Львов принимал Зорю. Луганская команда сумела на выезде обыграть хозяев матча.

Львов – Заря 2:3

Голы: Бойко, 12, Ничь, 49 – Вантух, 8, Мышнев, 58, Алефиренко, 90

Матч прошел во Львове на стадионе "Скиф". Вживую его транслировал телеканал Setanta Sports. Напомним, что на прошлом поединке Зари возник скандал по поводу единого телепула.

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Команды обменялись двумя забитыми мячами. Вантух открыл счет. А после председателей Бойко и Нича уже сравнил Мышнев, сообщает 24 канал.

В конце поединка луганчане забили дважды. Если арбитры решили, что Нагнойный это сделал не по правилам, то удар Алефиренко с острого угла был засчитан.

К счастью, матч прошел без тревог.

Заря демонстрирует стопроцентный показатель в УПЛ – 6 очков после двух сыгранных туров. Львов первый тур пропускал и стартовал с поражения.

В предыдущем матче луганская команда победила полтавскую Ворсклу, подопечные Патрика ван Леувена также забили три гола.