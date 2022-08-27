Суркис: Не думаю, что эта информация правдива

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал информацию о матче Динамо – Шахтер в столице Англии. Он удивлен этой новостью.

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Динамо сыграет с Шахтером в Лондоне? Я впервые об этом слышу. Завтра утром вылетаю во Львов, поговорю с Луческу, но я не думаю, что эта информация правдива,

– сказал Суркис.

Ранее СМИ сообщали, что матч 7-го тура УПЛ Шахтер – Динамо, запланированный на 15 октября, может пройти в Лондоне, а все вырученные средства от продажи билетов пойдут на помощь Украине. Отмечалось, что Мирча Луческу уже дал предварительное согласие на этот матч.

Напомним, что дончане будут играть в групповой стадии Лиги чемпионов, где их соперниками станут Реал, Лейпциг и Селтик. Динамо будет играть в группе Лиги Европы, оппонентами киевлян стали французский Ренн, турецкий Фенербахче и кипрский АЕК.

Очная игра фаворитов УПЛ состоится как раз после 4-го тура групповой стадии еврокубков.

Напомним. Новый сезон УПЛ стартовал 23 августа. Из-за военного положения болельщики не смогут попасть на трибуны.